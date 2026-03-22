中国向け電動SUV「NX8」の予約受付を開始2026年3月20日、日産は中国向け電動SUV「NX8」の予約受付を開始しました。いったいどのようなクルマなのでしょうか。【画像】超カッコいい！ これが日産「“新型”SUV」です！ 画像で見る（10枚）日産は2025年より中国専売のEVラインナップ「Nシリーズ」を展開しており、4月にはBEVセダン「N7」、11月にはPHEVセダン「N6」を発売しました。これらのモデルは日産が東風汽車と設立し