悪と戦い続けている仮面ライダーたちも、日常生活では普通に働いている。仮面ライダーであることが職業である剣崎一真（けんざき・かずま／仮面ライダーブレイド）やヒビキ（仮面ライダー響鬼）、職業不詳の門矢 士（かどや・つかさ／仮面ライダーディケイド）などもいるが、実は、バトルとは関係ない仕事についている仮面ライダーも多いのだ。例えば、『小説 仮面ライダーガッチャード University』（2026年３月16日刊）の原作と