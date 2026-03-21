高校ラグビー部から即プロ契約を選んだ静岡ブルーレヴズPR本山佳龍高校ラグビー部から即プロ契約という進路を昨春に選んだPR本山佳龍（けいたつ、静岡ブルーレヴズ）が、U20（20歳以下）日本代表に挑戦中だ。身長188cm、体重113kg。長崎南山高校時代から国際規格のサイズで注目された少年は、引く手数多の大学強豪からの誘いを蹴ってプロ選手の道を駆け出した。昨季は強化合宿で肩を脱臼して高校＆U20代表から離脱。初開催となる