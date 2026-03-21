北野颯太、川村拓夢、チェイス・アンリの日本人３選手が所属するオーストリアの強豪レッドブル・ザルツブルクは現地３月20日、オーストリア・ブンデスリーガ第22節でシュトゥルム・グラーツと敵地で対戦。１−１で引き分けた。この一戦に、今月１日のハルトベルク戦で約1年ぶりの公式戦出場を果たし、新天地デビューを飾ったチェイスがザルツブルク加入後初先発する。そんななか、76分にイエローカードを受けると、後半アディ