◇第98回全国選抜高校野球大会第3日・1回戦花咲徳栄3―2東洋大姫路（2026年3月21日甲子園）6年ぶり6度目の出場となった花咲徳栄（埼玉）が1回戦で2年連続10度目の出場の東洋大姫路（兵庫）を3―2で下して2回戦へ進出した。花咲徳栄の春の初戦突破は2010年以来、16年ぶりとなった。1点を追う8回だった。1死満塁の好機で、岩井隆監督の次男で1番・遊撃で先発出場した岩井虹太郎（3年）が押し出し死球で同点に追いつく。さ