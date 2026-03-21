パドレスとのオープン戦に登板ドジャース・山本由伸投手が20日（日本時間21日）、アリゾナ州グレンデールで行われたパドレスとのオープン戦に先発登板した。気温38度の灼熱のマウンド。試合前から山本の額は汗がぽたぽたと流れ、美女レポーターは試合中の“珍しい行動”を報告した。ナイター開始とは思えぬ環境だった。日差しがグラウンドに直接降り注ぎ、山本は登板前から汗だくの状態だった。それでも初回は3者連続三振の立