「めちゃくちゃいい看板見つけた」そんな呟きと共に投稿された写真が、X上で注目を集めている。2026年3月15日、Xユーザーの＠shibadog_hinataさんが投稿したのは、進行中の工事の内容を知らせる看板だ。何の工事かは、一目瞭然！【話題のポスト】93.6万表示、4.8万いいねの?良すぎる看板?「ドッグランを作っています」というメッセージに、完成予想のイメージ図と、ドッグランを走り回るワンコたちを表現した可愛らしいイラストが