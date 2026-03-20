モデル・タレントしてマルチに活動するほか、女優としても目覚ましい活躍を見せている“めるる”こと生見愛瑠。ヒロインを務める3月20日公開の映画『君が最後に遺した歌』では音楽活動にも挑戦しており、女優としての深みや活躍の幅がさらに広がる一作になりそうだ。そこで本記事では、生見の女優としての躍進や本作での役作りなどにも触れながら、その魅力を深掘りしていきたい。【関連】めるる『TOKYO MER』最新作で若き看護師役