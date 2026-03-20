3月19日（木）に放送された見取り図の冠バラエティ『見取り図じゃん』では、「俺が語りたい以前以後 プロ野球開幕スペシャル」と題し、プロ野球における転換点について出演者が語り合った。そんななか、あわや大事故のアクシデントが発生。スタジオが騒然とする事態に…。【映像】テレビ史上初!?エバース町田、セット破壊のバット投げ同企画には春日俊彰（オードリー）、佐々木隆史＆町田和樹（エバース）、エース＆寺家（バッテリ