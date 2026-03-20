[3.20 J2・J3百年構想リーグ WEST-A第7節](デンカS)※14:00開始主審:田中玲匡<出場メンバー>[アルビレックス新潟]先発GK 64 バウマンDF 2 ジェイソン・ゲリアDF 5 舞行龍ジェームズDF 25 藤原奏哉DF 26 佐藤海宏MF 7 大西悠介MF 8 白井永地MF 99 小野裕二FW 17 シマブク・カズヨシFW 18 若月大和FW 30 奥村仁控えGK 23 吉満大介DF 38 森昂大DF 77 舩木翔MF 13 落合陸MF 22 新井泰貴MF 40 石山青空MF 46 笠井佳祐MF 48 大竹優