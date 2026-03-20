新潟vs富山 スタメン発表
[3.20 J2・J3百年構想リーグ WEST-A第7節](デンカS)
※14:00開始
主審:田中玲匡
<出場メンバー>
[アルビレックス新潟]
先発
GK 64 バウマン
DF 2 ジェイソン・ゲリア
DF 5 舞行龍ジェームズ
DF 25 藤原奏哉
DF 26 佐藤海宏
MF 7 大西悠介
MF 8 白井永地
MF 99 小野裕二
FW 17 シマブク・カズヨシ
FW 18 若月大和
FW 30 奥村仁
控え
GK 23 吉満大介
DF 38 森昂大
DF 77 舩木翔
MF 13 落合陸
MF 22 新井泰貴
MF 40 石山青空
MF 46 笠井佳祐
MF 48 大竹優心
FW 55 マテウス・モラエス
監督
船越優蔵
[カターレ富山]
先発
GK 1 平尾駿輝
DF 3 香川勇気
DF 13 深澤壯太
DF 56 岡本將成
MF 7 亀田歩夢
MF 8 松岡大智
MF 9 吉平翼
MF 14 谷本駿介
MF 20 チョン・ウヨン
MF 32 溝口駿
FW 15 坪井清志郎
控え
GK 21 寺門陸
DF 19 實藤友紀
DF 23 西矢慎平
MF 18 伊藤拓巳
MF 22 椎名伸志
MF 25 安光将作
MF 33 高橋馨希
FW 11 小川慶治朗
FW 30 中島裕希
監督
安達亮
※14:00開始
主審:田中玲匡
<出場メンバー>
[アルビレックス新潟]
先発
GK 64 バウマン
DF 2 ジェイソン・ゲリア
DF 5 舞行龍ジェームズ
DF 25 藤原奏哉
DF 26 佐藤海宏
MF 7 大西悠介
MF 8 白井永地
MF 99 小野裕二
FW 17 シマブク・カズヨシ
FW 18 若月大和
FW 30 奥村仁
控え
GK 23 吉満大介
DF 38 森昂大
MF 13 落合陸
MF 22 新井泰貴
MF 40 石山青空
MF 46 笠井佳祐
MF 48 大竹優心
FW 55 マテウス・モラエス
監督
船越優蔵
[カターレ富山]
先発
GK 1 平尾駿輝
DF 3 香川勇気
DF 13 深澤壯太
DF 56 岡本將成
MF 7 亀田歩夢
MF 8 松岡大智
MF 9 吉平翼
MF 14 谷本駿介
MF 20 チョン・ウヨン
MF 32 溝口駿
FW 15 坪井清志郎
控え
GK 21 寺門陸
DF 19 實藤友紀
DF 23 西矢慎平
MF 18 伊藤拓巳
MF 22 椎名伸志
MF 25 安光将作
MF 33 高橋馨希
FW 11 小川慶治朗
FW 30 中島裕希
監督
安達亮