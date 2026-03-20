◇米女子ゴルフツアーファウンダーズ・カップ第1日（2026年3月19日カリフォルニア州シャロンハイツ・クラブ＝6542ヤード、パー72）第1ラウンドが行われ、原英莉花（27＝NIPPONEXPRESSホールディングス）が5バーディー、2ボギーの69で回り、トップと6打差の12位とまずまずの位置でスタートした。2番でボギーが先行したが、3番でバウンスバック。5番で1・5メートルに、6番で2メートルにつけて連続バーディーを奪い、16