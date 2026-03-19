²â¥ö´Ø¥Û¥Æ¥ë¥êー¥ÈÅê»ñË¡¿Í [Åì¾Ú£Ò] ¤¬3·î19ÆüÂç°ú¤±¸å(15:30)¤Ë·è»»¤òÈ¯É½¡£26Ç¯1·î´ü¤Î·Ð¾ïÍø±×¤Ï7.5²¯±ß¤Ë¤Ê¤ê¡¢26Ç¯7·î´ü¤Ï7.7²¯±ß¤È¤Ê¤ë¸«ÄÌ¤·¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£ Æ±»þ¤Ë¡¢Á°´üÊ¬ÇÛ¶â¤ò2893±ß¢ª2978±ß¤ËÁý³Û¤·¡¢º£´ü¤Ï2932±ß¤Ë¤¹¤ëÊý¿Ë¤È¤·¤¿¡£ ¢¨26Ç¯7·î´ü(6¥õ·î·è»»)¤¬·è»»´üÊÑ¹¹¤Î¤¿¤á¡¢Á°Ç¯Æ±´ü¤ËÆ±¤¸´ü´Ö¤¬¤Ê¤¤¾ì¹ç¤ÏÁ°Ç¯Æ±´ü¤È¤ÎÈæ³Ó¤òÉ½µ­¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£ ³ôÃµ¥Ë¥åー¥¹