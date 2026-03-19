俳優・寺田心（１７）の最新ショットにネットは騒然となった。４月１１日にスタートする日本テレビ系ドラマ「タツキ先生は甘すぎる！」（土曜・後９時）に出演することが１９日に発表された。同ドラマは、学校に行けない子どもたちの居場所・フリースクール「ユカナイ」を舞台に描く物語。主演の町田啓太が、フリースクールの教室長・浮田タツキを演じる。寺田は１９歳の大学生ボランティアスタッフ・皆藤壮哉（かいどう・そ