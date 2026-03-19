テレ東では、Z世代を中心に大きな支持を集めるクリエイター・タレントが所属する「seju」のメンバーが出演する新番組『seju放課後じゃーなる』を配信・放送します。 本番組は、sejuメンバーが記者見習いとなり学校やテーマパークなどに取材に行き、自力でバズりネタを探します！記事にするべく、身体を張ってリアクションにチャレンジしたり、現役高校生をメイクで大変身させたり、恋愛相