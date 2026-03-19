お笑いコンビ「ザ・たっち」のたくや（43）、かずや（43）が18日に放送されたTBS「巷のウワサ大検証それって実際どうなの会」（後7・00）に出演。仲の良いアーティストを明かした。今回は「肉VS魚どっちが太りにくい?」と題して、たくやが肉料理、かずやが魚料理を3日間食べ比べて検証した。2日目の夕食はたくやが豚しゃぶ、かずやがブリしゃぶだった。食事中のトークで、たくやが「しゃぶしゃぶはヘルシー。僕のアーティ