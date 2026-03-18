「難しそう」「怒られたくない」「失敗したらどうしよう」そんな不安を覚えると、つい後回しにしたり、その場から距離を取りたくなったりすることはありませんか。一度や二度なら誰にでもある反応ですが、似たような場面で何度も避ける行動を選んでしまうなら、それは「逃げ癖」が関係しているかもしれません。逃げること自体は悪いことではありません。状況によっては、自分を守るために必要な判断になることもあります。ただ、無