[3.18 J1百年構想リーグ EAST第7節](Ksスタ)※19:00開始主審:清水勇人<出場メンバー>[水戸ホーリーホック]先発GK 34 西川幸之介DF 2 ダニーロDF 7 大森渚生DF 17 板倉健太DF 25 真瀬拓海MF 3 大崎航詩MF 11 鳥海芳樹MF 14 新井瑞希MF 19 仙波大志FW 10 渡邉新太FW 29 多田圭佑控えGK 21 松原修平DF 4 牛澤健DF 71 フォファナ・マリックMF 15 長尾優斗MF 24 山崎希一MF 39 山本隼大FW 22 久保征一郎FW 70 マテウス・レイリアF