水戸vs横浜FM スタメン発表
[3.18 J1百年構想リーグ EAST第7節](Ksスタ)
※19:00開始
主審:清水勇人
<出場メンバー>
[水戸ホーリーホック]
先発
GK 34 西川幸之介
DF 2 ダニーロ
DF 7 大森渚生
DF 17 板倉健太
DF 25 真瀬拓海
MF 3 大崎航詩
MF 11 鳥海芳樹
MF 14 新井瑞希
MF 19 仙波大志
FW 10 渡邉新太
FW 29 多田圭佑
控え
GK 21 松原修平
DF 4 牛澤健
DF 71 フォファナ・マリック
MF 15 長尾優斗
MF 24 山崎希一
MF 39 山本隼大
FW 22 久保征一郎
FW 70 マテウス・レイリア
FW 87 五木田季晋
監督
樹森大介
[横浜F・マリノス]
先発
GK 31 木村凌也
DF 2 加藤蓮
DF 22 角田涼太朗
DF 35 関富貫太
DF 44 トーマス・デン
MF 6 渡辺皓太
MF 19 テヴィス
MF 28 山根陸
FW 18 オナイウ情滋
FW 24 近藤友喜
FW 26 ディーン・デイビッド
控え
GK 21 飯倉大樹
DF 13 井上太聖
DF 33 諏訪間幸成
MF 32 田中雄大
MF 34 木村卓斗
FW 9 谷村海那
FW 11 ジョルディ・クルークス
FW 23 宮市亮
FW 30 ユーリ・アラウージョ
監督
大島秀夫
※19:00開始
主審:清水勇人
<出場メンバー>
[水戸ホーリーホック]
先発
GK 34 西川幸之介
DF 2 ダニーロ
DF 7 大森渚生
DF 17 板倉健太
DF 25 真瀬拓海
MF 3 大崎航詩
MF 11 鳥海芳樹
MF 14 新井瑞希
MF 19 仙波大志
FW 10 渡邉新太
FW 29 多田圭佑
控え
GK 21 松原修平
DF 4 牛澤健
DF 71 フォファナ・マリック
MF 24 山崎希一
MF 39 山本隼大
FW 22 久保征一郎
FW 70 マテウス・レイリア
FW 87 五木田季晋
監督
樹森大介
[横浜F・マリノス]
先発
GK 31 木村凌也
DF 2 加藤蓮
DF 22 角田涼太朗
DF 35 関富貫太
DF 44 トーマス・デン
MF 6 渡辺皓太
MF 19 テヴィス
MF 28 山根陸
FW 18 オナイウ情滋
FW 24 近藤友喜
FW 26 ディーン・デイビッド
控え
GK 21 飯倉大樹
DF 13 井上太聖
DF 33 諏訪間幸成
MF 32 田中雄大
MF 34 木村卓斗
FW 9 谷村海那
FW 11 ジョルディ・クルークス
FW 23 宮市亮
FW 30 ユーリ・アラウージョ
監督
大島秀夫