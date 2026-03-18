韓国ドラマ「シークレット・ガーデン」や「屋根部屋のプリンス」など多数の人気ドラマ挿入歌（ＯＳＴ）を歌い、“ＯＳＴの女王”の一人と称される歌手のペク・チヨンが最近、自身のＹｏｕＴｕｂｅチャンネルで整形に悩む人々へ、経験者としてアドバイスを送った。ペク・チヨンは、ＹｏｕＴｕｂｅの制作スタッフが整形するかを悩んでいると聞き「こんなふうに話したくないけど、整形手術の失敗を経験して得たコツは、一度にまと