世界を席巻するBTSを擁するHYBE。その第一線で数々のアーティストを育て上げたボーカルコーチが授ける、驚異のメソッドが明かされた。【映像】HYBE流の発声の仕方3月17日、『WORLD SCOUT: THE FINAL PIECE』第4話が放送された。AYANA（桑原彩菜・18歳）、SERIA（城守星愛・18歳）、ERENA（土方エレナ・20歳）、SAKURA（飛咲来・15歳）が挑む課題曲「Almond Chocolate」は、高音パートが続く難曲。歌い出しの高音に苦戦するSE