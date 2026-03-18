【欧州CL決勝トーナメント1回戦第2戦】(エミレーツ スタジアム)アーセナル 2-0(前半1-0)レバークーゼン<得点者>[ア]エベレチ・エゼ(36分)、デクラン・ライス(63分)<警告>[レ]エセキエル・パラシオス(46分)観衆:57,537人