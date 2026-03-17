2026年の自動車市場を占う大本命がついに登場。電動化で磨きをかけたRAV4やCX-5、待望の新型エルグランド、そして遊び心満載のランクル“FJ”など、完売必至な注目4車種の最新動向を徹底解説します。 ミドルサイズSUVの決定版はスタイルを選べて人気必至 トヨタRAV4450万〜630万 初代はクロスオーバーSUVのパイオニアとして誕生。新型は6代目となる。ガソリンモデルが廃止されPHEVとハイブリッド車としてラインナッ