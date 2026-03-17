お笑いコンビのEXITがパーソナリティを務めるフジテレビのバラエティ番組『EXITV』が、24日(24:55〜)に最終回を迎え、5年半の歴史に幕を下ろす。ゲストに明石家さんまがサプライズ出演し、放送終了後に同局の動画配信サービス・FODで配信される。明石家さんま最終回は当初“ゲストなし”と聞かされていたEXITの2人が、過去190回を振り返るトークを展開している最中、突如としてさんまが登場。思いがけないサプライズにスタジオは騒