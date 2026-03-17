Travis Japan公式Instagramに竹内涼真が登場。メンバーと一緒に“TJ”ポーズを決める和気あいあいムービーが公開された。 【写真】竹内涼真をTravis Japanが囲んだ『Mステ』オフショットなど①② ■竹内が「Travis Japan！」と叫ぶとメンバー全員が大盛り上がり 動画にTravis Japanの7人は白衣装、竹内は黒衣装で登場し、コントラストも抜群。七五三掛龍也と中村海人がしゃがみ、川島