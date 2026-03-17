お笑いコンビ・南海キャンディーズの山里亮太が、母校・関西大学の初代関西大学卒業生アンバサダーに就任することが17日、発表された。4月5日に就任式・初仕事を迎える。【写真】「だれ？」「イケおじ！」 山里亮太、メガネなしの近影山里はテレビ・ラジオ・執筆活動など多方面で活躍し、親しみやすい人柄、高い発信力もある。「関西大学卒業生としての視点を生かしながら、今後は関西大学の認知度向上およびブランド価値向上