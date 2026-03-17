株式会社CRISPは、「トーキョーアジフライ 東京日本橋タワー店」を2026年3月31日(火)にオープンする。2022年に東京都千代田区で誕生した「トーキョーアジフライ」は、長崎県松浦漁港で水揚げされた新鮮なアジを主に使用するアジフライ専門店。注文ごとに揚げるスタイルが特徴で、現在は東京都内に1店舗を展開している。今後はさらなる店舗展開も予定しているという。今回、オープンとなる「東京日本橋タワー店」は、客席は25席。営