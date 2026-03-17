【最大2000円オフのクーポン配布】長崎県産アジを使用する「アジフライ専門店」が新店オープン

株式会社CRISPは、「トーキョーアジフライ 東京日本橋タワー店」を2026年3月31日(火)にオープンする。

2022年に東京都千代田区で誕生した「トーキョーアジフライ」は、長崎県松浦漁港で水揚げされた新鮮なアジを主に使用するアジフライ専門店。注文ごとに揚げるスタイルが特徴で、現在は東京都内に1店舗を展開している。今後はさらなる店舗展開も予定しているという。

今回、オープンとなる「東京日本橋タワー店」は、客席は25席。営業時間は、平日・土日祝ともに11時〜21時となっている。

さらに、オープンに合わせ、3月31日（火）より、店頭注文端末「KIOSK」とトーキョーアジフライアプリの機能をアップデート。これにより、定食に含まれる副菜や薬味なども注文時に自由にカスタマイズできるようになるという。

また、オープンを記念して、「東京日本橋タワー店限定クーポン」も配布する。

最大2000円オフのクーポンを配布

【東京日本橋タワー店オープン記念クーポン】

●最大2,000円（400円×最大5回分）OFF

（1）初回アプリダウンロードクーポン（400円OFF×3回分）

・利用期限：2026年4月30日（木）まで

※クーポンは期間延長または早期終了する場合がある

・利用回数：期間内に3回利用可能

・利用条件：初めてアプリをダウンロードした方限定／「トーキョーアジフライ」全店舗で利用可能

（2）東京日本橋タワー店限定クーポン（400円OFF×2回分）

・コード：hellotnt

・利用期限：2026年3月31日（火）〜4月30日（木）

・利用回数：期間内に2回利用可能

・利用条件：東京日本橋タワー店限定