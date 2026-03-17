「これ、両利き用のはさみなんだけど、左利きでも使いやすいんじゃない？」……と、社内スタッフが両利きハサミ『サクサ』を発見。左利きの私に教えてくれました。普段は右利き用のハサミを左手で使っている筆者にとって、利き手を問わず使えるハサミは気になるポイント。実際の使い心地を試してみることにしました。利き手を問わないコクヨのハサミ『サクサ』を使ってみた今回使ってみたのは、コクヨのハサミ『サクサ』。利き手