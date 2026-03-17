浦和と東京Vが対戦した国立対決は、好対照を成すチームの顔合わせだった3月2週目の“国立対決”は、好対照を成すチームの顔合わせだった。浦和レッズは今更事挙げするまでもなく、2年連続（2023〜24年）して100億円の収益を突破したJ1を代表する人気チームだ。他クラブで実績を残した有力選手たちが次々と集まって来る。それに対し東京ヴェルディは、2024年度のクラブ収益がJ1で15位。J2の清水エスパルスにも及ばない。先日のF