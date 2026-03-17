【モデルプレス＝2026/03/17】ABEMA（アベマ）が、4月11日に開局10周年を迎えることを受けて、10周年を盛り上げるさまざまな試みを展開する。【写真】ウルフ・アロンがDMやり取りしていた女性タレント◆ABEMA、10周年で特別番組配信 30時間ノンストップ放送「ABEMA」は2016年の開局以来、登録不要かつ基本無料で視聴できるインターネットテレビとして展開。“いつでもどこでも繋がる社会インフラ”を目指し、時間や場所にとらわれ