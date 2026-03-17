バンコク＝佐藤友紀】２０２１年２月に国軍がクーデターで全権を掌握したミャンマーで１６日、約５年ぶりに議会が再開した。民主派政党が事実上排除された中で行われた総選挙で、国軍系は上下両院で８割以上の議席を占めており、国軍による統治が継続されることになる。１６日には下院が開会し、国軍系政党から議長が選出された。１８日には上院が開会する。両院議員投票で４月にも大統領が選出され、新政権が発足する予定だ