「1000円カット行けや」という辛辣な言葉とともにXに投稿されたのは、美容院帰りの夫の髪型の写真。投稿したのは1児の母である、うりさん（@YqTzs）です。毎月1時間かけて美容室に通い、5000円を払って髪を切ってくるうりさんの夫。しかしどう見ても「角刈りみたい」にしか見えない髪型に、共感や笑いのコメントが相次ぎました。【写真】毎月5000円、1時間かけて仕上がった「角刈り」ヘア夫が毎月欠かさず美容室に通っていることは