アニメーション映画監督・細田守の最新作『果てしなきスカーレット』のBlu-ray＆DVDが5月27日に発売されることが決定した。【動画】芦田愛菜が歌うエンディングテーマ「果てしなき」特別PV発売されるBlu-rayスペシャル・エディションには、約2時間半に及ぶ映像特典を収録するほか、パンフレット縮刷版に制作の舞台裏を掘り下げたプロダクションノートを加えたスペシャルブックレットを封入。作品の魅力を多角的に楽しめる豪華