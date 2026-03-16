細田守監督最新作『果てしなきスカーレット』Blu-ray＆DVD発売決定 2時間半超の映像特典も
アニメーション映画監督・細田守の最新作『果てしなきスカーレット』のBlu-ray＆DVDが5月27日に発売されることが決定した。
【動画】芦田愛菜が歌うエンディングテーマ「果てしなき」特別PV
発売されるBlu-rayスペシャル・エディションには、約2時間半に及ぶ映像特典を収録するほか、パンフレット縮刷版に制作の舞台裏を掘り下げたプロダクションノートを加えたスペシャルブックレットを封入。作品の魅力を多角的に楽しめる豪華仕様となる。
本作は「第53回アニー賞」長編アニメーション部門でインディペンデント作品賞、監督賞、脚本賞にノミネートされ、ベネチア国際映画祭をはじめ、海外の映画祭でも上映された。ストーリーと映像表現の両面で、これまでにない新境地に挑んだ意欲作となっている。
物語の主人公は、父を殺した敵への復讐を誓う王女・スカーレット。“死者の国”で目覚めた彼女は、現代から迷い込んだ看護師の青年・聖と出会い、揺れ動く感情と向き合いながら果てしない旅路へと踏み出す。復讐と赦（ゆる）し、生と死が交錯する壮大な物語の中で、彼女が最後に下す決断が見どころとなっている。
声の出演には、芦田愛菜や岡田将生、役所広司ら俳優たちに加え、宮野真守、津田健次郎といった日本を代表する声優陣も参加。さらに、『アナと雪の女王』や、前作『竜とそばかすの姫』で歌姫・ベルのキャラクターデザインを手がけたJin Kimが参加している。
公開記念として発売されたスタジオ地図作品のスペシャルプライス版Blu-rayの販売期間が6月30日まで延長されることも決定。初のスペシャルプライス版となる『竜とそばかすの姫』をはじめ、『サマーウォーズ』『おおかみこどもの雨と雪』『未来のミライ』『バケモノの子』など、細田監督の代表作を改めて楽しめる機会となっている。
【動画】芦田愛菜が歌うエンディングテーマ「果てしなき」特別PV
発売されるBlu-rayスペシャル・エディションには、約2時間半に及ぶ映像特典を収録するほか、パンフレット縮刷版に制作の舞台裏を掘り下げたプロダクションノートを加えたスペシャルブックレットを封入。作品の魅力を多角的に楽しめる豪華仕様となる。
物語の主人公は、父を殺した敵への復讐を誓う王女・スカーレット。“死者の国”で目覚めた彼女は、現代から迷い込んだ看護師の青年・聖と出会い、揺れ動く感情と向き合いながら果てしない旅路へと踏み出す。復讐と赦（ゆる）し、生と死が交錯する壮大な物語の中で、彼女が最後に下す決断が見どころとなっている。
声の出演には、芦田愛菜や岡田将生、役所広司ら俳優たちに加え、宮野真守、津田健次郎といった日本を代表する声優陣も参加。さらに、『アナと雪の女王』や、前作『竜とそばかすの姫』で歌姫・ベルのキャラクターデザインを手がけたJin Kimが参加している。
公開記念として発売されたスタジオ地図作品のスペシャルプライス版Blu-rayの販売期間が6月30日まで延長されることも決定。初のスペシャルプライス版となる『竜とそばかすの姫』をはじめ、『サマーウォーズ』『おおかみこどもの雨と雪』『未来のミライ』『バケモノの子』など、細田監督の代表作を改めて楽しめる機会となっている。