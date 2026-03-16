【モデルプレス＝2026/03/16】NEWSの小山慶一郎が3月12日、自身のInstagramを更新。元NEWSメンバーとの2ショットを披露し、反響を呼んでいる。【写真】小山慶一郎「20年ぶり」NEWS元メンバーと共演◆小山慶一郎、内博貴との2ショット小山は「内と20年ぶり…共演」と添えて、俳優の内博貴との2ショットを公開。内は2004年5月のデビューから2006年末までNEWSのメンバーとして在籍しており、小山は「誘ったら来てくれた」とフジテレビ