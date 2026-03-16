NEWS小山慶一郎「20年ぶり」元メンバーとの2ショットに反響「まさか2人が揃うなんて」「懐かしすぎて泣く」
【モデルプレス＝2026/03/16】NEWSの小山慶一郎が3月12日、自身のInstagramを更新。元NEWSメンバーとの2ショットを披露し、反響を呼んでいる。
【写真】小山慶一郎「20年ぶり」NEWS元メンバーと共演
小山は「内と20年ぶり…共演」と添えて、俳優の内博貴との2ショットを公開。内は2004年5月のデビューから2006年末までNEWSのメンバーとして在籍しており、小山は「誘ったら来てくれた」とフジテレビ系「NEWS小山のおしゃキャン！どう？」（日曜26：55〜※関東ローカル）で共演したことを伝えている。
この投稿には「ずっと全盛期ビジュ」「懐かしすぎて泣く」「まさか2人が揃うなんて」「エモすぎる」「奇跡が起きた」「NEWS初期思い出す」といった声が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】小山慶一郎「20年ぶり」NEWS元メンバーと共演
◆小山慶一郎、内博貴との2ショット
小山は「内と20年ぶり…共演」と添えて、俳優の内博貴との2ショットを公開。内は2004年5月のデビューから2006年末までNEWSのメンバーとして在籍しており、小山は「誘ったら来てくれた」とフジテレビ系「NEWS小山のおしゃキャン！どう？」（日曜26：55〜※関東ローカル）で共演したことを伝えている。
◆小山慶一郎の投稿に反響
この投稿には「ずっと全盛期ビジュ」「懐かしすぎて泣く」「まさか2人が揃うなんて」「エモすぎる」「奇跡が起きた」「NEWS初期思い出す」といった声が寄せられている。（modelpress編集部）
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