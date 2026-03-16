ビートたけし（79）が15日放送されたテレビ朝日系「ビートたけしのTVタックル」（日曜正午）に出演。殺傷能力を持つ武器輸出の容認問題をめぐり、私見を述べた。この日、同番組では米イスラエルによるイラン攻撃に端を発した中東情勢の悪化や日本経済への影響、高市早苗首相はトランプ米大統領にモノを言えるのかなどの論題について、自民党の田村憲久政調会長代行らをゲストに招き、議論が交わされた。その中で、日本から他国への