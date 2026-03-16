ＴＢＳの南後杏子アナウンサーが１６日、レギュラー出演している同局系「ＴＨＥＴＩＭＥ，」（月〜金曜・午前５時２０分）を休んだ。総合司会を務める同局の安住紳一郎アナが「今週、南後アナウンサーはお休みです」と告知したが、休む理由の説明はなかった。