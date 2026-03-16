俳優の北村匠海が主演を務める4月13日スタートのフジテレビ月9ドラマ『サバ缶、宇宙へ行く』（毎週月曜後9：00）で北村演じる“朝野先生”の初登校、初授業のシーンなどを切り取った場面写真が解禁された。【写真】小浜の海へ潜り、新生活への期待を膨らませる北村匠海“朝野先生”先日の情報解禁時、「いつかやってみたいと思っていて、自分の中でとっておいた役」と教師役に対して特別な思いを明かした北村。「生徒役の皆