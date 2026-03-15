三邪飛直後に侍ベンチを睨んだペレス■ベネズエラ 8ー5 日本（日本時間15日・マイアミ）野球日本代表「侍ジャパン」は14日（日本時間15日）、ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の準々決勝・ベネズエラ戦に5-8で敗れ涙を飲んだ。悔しい敗戦となったが、米メディアが注目したのはベネズエラ主将のサルバドール・ペレス捕手が取った行動だった。侍ジャパンが5-4とリードした5回2死、岡本和真内野手が打った打球は三塁ベ