大谷が森下、佐藤を絶賛■ベネズエラ 8ー5 日本（日本時間15日・マイアミ）野球日本代表「侍ジャパン」の大谷翔平投手は14日（日本時間15日）、ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）準々決勝・ベネズエラ戦に「1番・指名打者」で出場。先頭打者弾を放ったがチームは敗戦し、連覇の夢は潰えた。失意に沈む敗戦後、称えたのは2人の“若き侍”だった。初回に豪快な一発を放ったが、悔しい最後となった。5-8の9回2死。打席に