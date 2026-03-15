テレビプロデューサー藤井健太郎氏が１５日午後、Ｘ投稿で自身が手がけるＴＢＳ年末恒例番組について「残念。たしか『クイズ正解は一年後』での予想も全チーム不正解」と記した。「クイズ正解は一年後」は毎年１月頃に非公開で収録を行い、芸人らが芸能人の結婚離婚をはじめ、その年に起こりそうな出来事を予想。年末の生特番で１月収録のＶＴＲを見ながら答え合わせが行われる人気番組。藤井氏の「全チーム不正解」は