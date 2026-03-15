【その他の画像・動画等を元記事で観る】 ME:I”が、3月14日に国立代々木競技場第一体育館で開催された『第42回 マイナビ 東京ガールズコレクション 2026 SPRING/SUMMER』（以下、『マイナビ TGC 2026 S/S』）に出演し、最新曲「Best Match」を含む3曲を熱唱した。 ■SUZUは、春らしいふんわりとした淡いピンクのコーディネートでランウェイにも登場！ 爽やかな水色と白を基調とした衣装を身にまとったメンバ