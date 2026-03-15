＜WBC：日本5−8ベネズエラ＞◇準々決勝◇14日（日本時間15日）◇米マイアミ・ローンデポパーク侍ジャパンが4強入りを目指しベネズエラと対戦も、5−8で敗れて連覇を逃した。その結果を受けて、X上では「ネトフリ解約」が一気にトレンドワードに浮上し“ネトフリ解約祭”状態と化した。大会を独占配信していたNetflix（ネットフリックス）を解約する動きが、視聴者側で進んでいるとみられる。Xでは「ネトフリ解約しました」「日本