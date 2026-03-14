この記事をまとめると ■S耐用レーシングカー直系モデルとしてフェアレディZに「380RS」が存在した ■3.8リッターエンジン搭載で350馬力を発生する高性能仕様 ■専用の補強ボディや足まわりを備え300台限定なのが惜しい高い完成度を誇った レースカーの血統を継ぐZ 2026年1月から発売予定のマツダスピリットレーシング・ロードスター12Rは、S耐に関わったエンジニアが開発を担当し、サーキット走行を意識したメーカーコンプリー