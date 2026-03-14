DeNAは14日、4月8日（水）の中日戦で、『Be☆come Mates GAME』第2戦のスペシャルゲストにAKB48 千葉恵里さん、徳永羚海さん、佐藤綺星さん、伊藤百花さんが出演すると発表した。試合開始前のセレモニアルピッチには、神奈川県横浜市出身の千葉恵里さんが登場し、昨年に引き続き投球を行う。イニング間イベントでも、AKB48が盛り上げていく予定だ。そして試合終了後にはグラウンドイベントを開催。ベイスターズをこよな