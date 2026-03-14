細部にいたるまで使い勝手が向上した一部改良版「ヤリス」2026年2月20日、トヨタはエントリーコンパクトカー「ヤリス」を一部改良し、3月2日に発売しました。その後、ユーザーから寄せられた反響について、首都圏のトヨタディーラーに問い合わせてみました。2020年に登場した現行型で通算4代目となるヤリスは、今回の改良でさらに商品力を向上しました。【画像】超カッコイイ！ これがトヨタ「“新”ヤリス」です！ 画像で