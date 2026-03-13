オープン戦中日４―１０楽天（１３日・バンデリンドーム）中日が１３安打１０失点で楽天に惨敗した。開幕投手に内定している先発・柳が５回を９安打９失点と炎上。楽天・マッカスカーに２回、３ランを浴びると、３回にも２ランを被弾。４回にはボイトにも一発を許すなど、２７日の広島戦（マツダ）に不安を残した。井上監督は「もう２週間しかないと考えるか、まだ２週間あると考えるか。俺はまだ２週間と考える。（開幕投