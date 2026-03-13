暴露系Xアカウント「DEATHDOL NOTE（デスドルノート）」が2026年3月12日、創設者の「磨童まさを」氏と石破茂前首相との写真を投稿した。2月25日には、石破氏と「会食があります」ともしていた。一方で、石破氏事務所関係者は、別の仕事で訪れた飲食店にデスドルノート関係者がいたといい、会食の約束も実際の会食もしていないと話した。次々と「写真を撮ってください」...「どなたがどなたかもわからない」磨童氏は2月25日に自身の